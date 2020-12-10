Махачкала, , 15:33 — REGNUM Динамка новых случаев заражения коронавирусом в Дагестане вплотную приблизилась к показателям конца весны — начала лета, когда эпидситуация в регионе была наиболее сложной. Так, 9 декабря в республике, по данным федерального оперативного штаба, выявили 149 носителей инфекции — это самый высокий суточный прирост в период с 7 июня. Днем ранее диагноз подтвердился у 127 человек.

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По данным на 11:10 10 декабря, в Дагестане зарегистрировано более 20,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выздоровели 70 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе болезнь победили более 17,8 тыс. человек, или около 88,2% лиц с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки в Дагестане умерли пять пациентов с коронавирусом. Всего в регионе, по официальным данным, скончались уже 1023 носителя инфекции, что является самым высоким показателем среди регионов Северного Кавказа и восьмым — среди всех субъектов РФ.

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