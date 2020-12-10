Пермь, , 15:31 — REGNUM Глава строительной компании «Сатурн-Р» Александр Репин прокомментировал решение Пермской городской думы согласиться на аренду школы в ЖК «Арсенал», расположенном в микрорайоне Красные казармы. По словам бизнесмена, позиция городских властей может трактоваться двояко, так как конкретного обращения к нему не было, а информацию о согласии на аренду школы он узнал из СМИ.

«Из СМИ узнал, что дума приняла к проработке наше предложение о сдаче школы в аренду за символический рубль. Это может свидетельствовать либо о долгожданном торжестве здравого смысла, либо о подготовке ими такого жесткого перечня условий аренды, который по сути поставит крест на скором запуске школы», — отметил Репин.

Он добавил, что готов подключиться к разработке проекта договора, если намерения мэрии и думы «исходят из желания решить этот конфликт, а не устроить пиар на ожиданиях людей».

Как сообщало РЕ, конфликт между Репиным и городскими властями разгорелся весной 2020 года. После того, как депутаты Пермской городской Думы отказались рассматривать возможность увеличения высотности для застройки IV очереди в ЖК «Арсенал», руководитель решил не передавать возведённую в Красных казармах школу на баланс муниципалитета.

Однако затем в гордуме заинтересовались этой идеей. Вице-спикер Алексей Грибанов заявил коллегам, что сейчас идут переговоры. По итогам обсуждений депутаты думы подчеркнули, что договор с застройщиком должен быть выверенным и жестким. А депутат Илья Лисняк сообщил журналистам, что в думе одобрили и планы приобрести в школу необходимое оборудорвание. Однако этот процесс начнётся после подписания договора аренды за 1 рубль на условиях мэрии Перми, пишет business-class.su.

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