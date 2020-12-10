Москва, , 15:38 — REGNUM Российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасан Али Суэйфана удалось освободить из ливийской тюрьмы. Об этом президент фонда Александр Малькевич написал 10 декабря в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что Шугалея и Суэйфана освободили днём, это стало итогом «сложнейшей практически спецоперации», которую провели Минобороны и МИД России при участии других организаций. Российские граждане едут домой, добавил Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников ФЗНЦ захватили в Ливии в мае 2019 года. Их поместили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную бандформированию RADA. Официально эта группировка входит в состав «МВД» Правительства национального согласия Ливии.

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