Астрахань, , 15:29 — REGNUM В Астраханской области два госпиталя для пациентов с COVID-19, построенные за месяца силами Минобороны РФ по поручения президента, до сих пор не принимают пациентов, сообщил портал «Пункт-А».

По словам областного министра здравоохранения Алексея Спирина, причиной стали бюрократические процедуры: региональное агентство по управлению госимуществом должно официально принять медицинские учреждения в собственность Астраханской области, а Роспотребнадзор — выдать санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию.

Спирин заявил, что всё остальное для работы госпиталей готово, и планируется, что они начнут работу уже на следующей неделе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Астрахани и городе Нариманове менее чем за два месяца были построены два многофункциональных инфекционных медицинских центра. Их ввели в эксплуатацию 2 декабря, затем Минобороны передало их региону. Каждый госпиталь рассчитан на 100 пациентов.

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