Ново-Огарево, Московская область, , 15:28 — REGNUM Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношения между государством и гражданами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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И для России, и для всего мира, подчеркнул он, пандемия стала непростым испытанием. Ключевые принципы социального общения, включая отношения гражданина и государства, были переосмыслены. В этих отношениях появилось новое измерение.

Так, представители власти, добровольцы, некоммерческие организации, тысячи ответственных граждан включились в борьбу с общей угрозой.

«При этом люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в реализации прав в здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных», — отметил российский лидер.

Государство должно ясно понимать, что происходит и что необходимо сделать, также нужна профессиональная экспертиза. СПЧ сделал многое в этом направлении, например, представил доклад о сохранении прав и свобод гражданина в условиях пандемии, добавил он.

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