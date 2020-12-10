Москва, , 15:27 — REGNUM Во вторую волну пандемии коронавируса во Франции наблюдалось сокращение числа тяжёлых форм и случаев. Об этом заявила президент Orpea Rus Елена Каллай.

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"Во Франции две волны коронавируса были разными. Прежде всего, во второй волне коронавируса наблюдалось медленное увеличение случаев заболеваемости. К концу октября 2020 года начался сильный рост заболеваемости. Где-то в начале ноября было порядка 20 тысяч случаев в день. Было меньше тяжёлых форм и случаев», — сказала Каллай.

По её словам, обе волны были идентичны по числу госпитализированных, «но весной в реанимации наблюдалось 25% от всех госпитализированных, а в ноябре цифра спустилась до 14%»: «Сам по себе вирус оказался менее агрессивным, и есть положительный опыт того, как здравоохранение научилось бороться с вирусом».