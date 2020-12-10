Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM Власти Казахстана не планируют вводить в регионах строгие ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает сайт stopfake. kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра республики.

Жители Казахстана через мессенджеры стали получать сообщение, в котором размещено якобы фото документа с печатью правительства. В фейковом документе, адресованном главам регионов, сказано о введении карантина с 14 декабря.

«Данное сообщение не соответствует действительности, фотография документа является фейком», — сообщили в пресс-службе правительства. Жителей Казахстана призвали доверять проверенной информации.

Отметим, портал stopfake. kz создан при поддержке министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверной информацией.