Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM В Свердловской области стали реже делать прививки от кори, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

План вакцинации выполнен в рамках нацкалендаря лишь на 72,3%, а по эпидпоказаниям и того меньше — на 62,8%.

«Эпидемиологи призывают всех граждан, не привитых против кори, пройти иммунизацию и тем самым защитить себя и своих близких от опасного заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в 2019 году в регионе зарегистрировали 98 случаев заболевания корью.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышки кори в 2019 году объясняли завозом заболевания из стран ближнего зарубежья.

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