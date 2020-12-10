Кудрово, Ленинградская область, , 15:38 — REGNUM Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выдал застройщику «Инвестторг» разрешение на строительство моста через реку Оккервиль в городе Кудрово. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как отметили в ведомстве, застройщик планирует выйти на работы до конца года.

«Зима не считается плохим временем для возведения мостовых сооружений, наоборот — смерзшийся сложный грунт в русле реки удобнее выбирать именно зимой. Застройщик планирует завершить мост и подходы к концу дорожного сезона — 2021», — утончили в обладминистрации.

Под мостом будет освещенный переход от парка в зеленую зону, которая будет уходить за кольцевую автодорогу. Сам мост будет четырехполосным, ширина полосы движения — 3,5 метра, ширина проезжей части — 14 метров, тротуара — 3 метра, велодорожки — 2,5 метра.

Таким образом мост соединит северное и южное Кудрово через Европейский проспект. Полностью дорога строится под контролем Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области (ДКРТ) на средства застройщиков.

Отметим, что часть Европейского проспекта с южной стороны моста уже построена, работы были остановлены в связи с началом возведения здания полиции на Европейском проспекте — тяжелая техника разбила бы новое полотно, к весне они возобновятся. Работы с севера стартуют весной и завершатся вместе со вводом моста в эксплуатацию.

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