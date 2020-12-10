Москва, , 15:24 — REGNUM Поисковой системе Google и видеохостингу YouTube придется ответить в суде за нарушения тайны частной жизни. С соответствующим иском в Таганрогский суд Москвы обратился Роскомнадзор.

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Как следует из картотеки судебной инстанции, заседание по делу «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» (ч.3 ст.26 ГПК РФ) назначено на 23 декабря.

Роскомнадзор требует признать деятельность «интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, признании информации, распространяемой посредством сети Интернет на соответствующем интернет-ресурсе, информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании Google в связи с неисполнением ею требования российского законодательства об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с запрещённой информацией. В их числе оказались ресурсы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

По данным ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% «опасного» контента.

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