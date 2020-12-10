Москва, , 15:24 — REGNUM Музейный комплекс «Дорога памяти», открытый в этом году в подмосковном парке «Патриот», получил национальную премию «Победа» в номинации «Образовательный проект года». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время торжественной церемонии начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков вручил награду заместителю директора Центрального музея Вооруженных сил РФ Евгении Гладких.

В музее «Дорога памяти» размещены исторические экспонаты времен войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ. Центральное место в экспозиции занимает мультимедийная галерея «Дорога памяти» — база данных участников Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что «Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных сил России были открыты 22 июня 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.