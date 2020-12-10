Уфа, , 15:31 — REGNUM Башкирия признана лучшей среди регионов Приволжского федерального округа по наиболее полному выполнению законодательства по увековечению памяти защитников Отечества. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

По сообщению пресс-службы ведомства, итоги проведения в регионах ПФО Года Памяти и Славы, были подведены на совещании по вопросам патриотического воспитания, которое провел заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. На совещании также определили победителей конкурсов, которые проходили в рамках окружного общественного проекта ПФО «Герои Отечества».

Так, в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества» победителем стала Башкирия, на втором месте разместилась Татария, а третью строчку заняла Оренбургская область.

Отмечается, что Молодежный центр «Ровесник» г. Салавата занял третье место в номинации «Лучший военно-патриотический клуб ПФО». Первое место досталось Детско-юношеской военно-спортивной школе «ОТЧИЗНА» г. Новокуйбышевска Самарской области, а второе место занял ВПК «ПАТРИОТ» школы № 2 р.п. Новоспасское, Новоспасского района Ульяновской области.

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