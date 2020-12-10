Москва, , 15:38 — REGNUM Даже в случае отмены контрсанкций продукты из стран Евросоюза больше не смогут закрепиться на российском рынке. Об этом 10 декабря рассказал исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, независимо от секционного режима, европейские продукты питания больше не представляют конкурентной угрозы для российских производителей. К тому же многие западные компании уже развернули производство в России.

«Вернуться европейцам на полку будет не просто. Прошло много времени, им придется начинать заново путь конкуренции. Плюс многие поставщики, которые поставляли в Россию продукции они локализовались. Они просто стали делать здесь свою продукцию из сырья, которое производится в России. То есть потребность в импорте отпала. Поэтому вероятность того, что в случае отмены санкции европейцы нарастят поставки в Россию, я считаю маловероятным. Я бы скорее предложил опасаться белорусских производителей. Поэтому я не думаю, что открытие рынков сейчас негативно скажется на российских производителях», — заявил Белов.

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