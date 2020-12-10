Орел, , 15:16 — REGNUM В Орловской области 10 декабря выявили 170 новых носителей коронавируса, что на шесть превышает показатель предыдущих суток. Выздоровели ещё 179 человек, скончались два пациента, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Орловской области выявлено 17 тыс. 639 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 15 тыс. 498 человек, продолжают получать помощь медиков ещё 1922 пациента.

За минувшие стуки зарегистрировано два летальных исхода. Всего в регионе скончались 219 пациентов с подтверждённым коронавирусом.