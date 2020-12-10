Москва, , 15:04 — REGNUM Спорная ситуация существовала с самого начала покупки Facebook за сравнительно небольшие деньги $16 млрд мессенджера WhatsApp. Антимонопольное законодательство беспокоит, что из-за этой сделки Facebook стал монополистом в сегменте социальных сетей, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плехановам Александр Тимофеев.

«На декабрь 2020 года пандемия и вместе с ней удаленная работа сказались на стремительном росте популярности сервисов WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger. Их используют уже более 3 миллиарда человек, что составляет 2/3 всех пользователей интернета в мире.

Компания Цукерберга отчиталась, что за первый квартал получила дохода на $7,74 млрд, что больше цены сделки по выкупу WhatsApp ($16 млрд). Прямыми конкурентами в части видеосвязи остаются только Zoom и Teams.

Уже сейчас спрос на мессенджеры превосходит все ожидания. Дальнейший рост опасен с точки зрения обработки данных. Применение искусственного интеллекта при управлении такими массивами может дать существенное преимущество компании при захвате рынка во всех сферах.

Поэтому решение властей США обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp совершенно верное. Ситуация имеет сильный тренд. Очевидно что Цукерберг будет настаивать на компенсации в виде упущенной выгоды.

В надёжности Facebook сомнений нет: в первые часы после появления новостей о обязательстве Федеральной торговой комиссии США (FTC) продать Instagram и WhatsApp просела только на 2%.

Очевидно, что решение есть, и разбирательство не будет затяжным — монополия по социальным сетям по сути присутствует. Скорее всего, при разделении компании Цукерберг получит долю, но без права влиять на управление.

Для пользователей это положительно скажется, так как чтобы сервисы не потеряли популярность и стоимость. Также важно будет учитывать сохранение и рост популярности привычного миллиардам людей сервису», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в суд США поступили два антимонопольных иска против компании Facebook. Иски подали Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов.

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