Уфа, , 15:02 — REGNUM Лучший новогодний городок определят в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, конкурс «Лучший новогодний городок» проводят в нескольких номинациям: «Лучший новогодний городок» в сельских поселениях, в районах города Уфы, в городских поселениях и в городских округах (за исключением города Уфы).

Сообщается, что жюри будет оценивать дизайн городка, использование на нем иллюминации и световых элементов, наличие празднично оформленной новогодней елки, скульптуры, ледяные или снежные фигуры сказочных персонажей.

Конкурс будет проходить с 10 декабря 2020 года, а 19 декабря 2021 года будут подведены его итоги.

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