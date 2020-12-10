Иваново, , 15:16 — REGNUM Ещё у 169 жителей Ивановской области подтвердили заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона. Это столько же, сколько было зарегистрировано за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением 250 пациентов, 11 скончались.

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Всего в Ивановской области подтверждено 17 тыс. 469 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 12 тыс. 723 человека. Остаются под наблюдением на карантине 9336 жителей региона.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Ивановской области скончались уже 324 человека.