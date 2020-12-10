Москва, , 14:56 — REGNUM Известный историк спецслужб, журналист и писатель Владимир Антонов, скончавшийся в мае 2020 года, удостоен премии Службы внешней разведки (СВР) России имени Евгения Примакова в области литературы и искусства. Сегодня, 10 декабря, имена лауреатов назвал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, а нагрудные знаки вручил глава службы России Сергей Нарышкин.

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За создание книги «Алексей Ботян» о полковнике внешней разведке награду вручили военному писателю Александру Бондаренко, Николай Долгополов получил премию за серию статей о разведке, пишет ТАСС. Его последняя книга «Легендарные разведчики 3» вышла буквально на днях.

Премии было удостоено издательство «Вече» за серию книг «100 лет Службе внешней разведки». Нагрудные знаки приняли генеральный директор издательства Леонид Палько и главный редактор Сергей Дмитриев.