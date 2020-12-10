Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Полиция применила адекватную силу в отношении нарушителей «коронавирусных» ограничений во время ночного рейда по барам Петербурга. Об этом заявил руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов, передает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее в социальных сетях и СМИ распространили видео, на котором правоохранители применяют силу и спецсредства к уже лежащим на полу посетителям одного из баров. Речь идет о заведении Commode на улице Рубинштейна.

«Сила применялась всего лишь один раз, и она была применена в ответ на неправомерные действия, которые так называемые предприниматели… Тяжело их назвать предпринимателями, потому что тот бар, который все обсуждали, не обладал кассовой техникой, был расположен в жилом доме, работает без лицензии на алкоголь. То есть они нарушают все. Фактически никакой связи с предпринимательским сообществом у большинства тех баров, которые подвергаются проверкам в ночное время и которые действительно нарушают, не имеется», — сказал Ситов.

По его словам, эти заведения часто меняют юридические лица и иногда оказывают сопротивление сотрудникам полиции.

«Сила применялась, по нашим данным, адекватная», — подчеркнул Ситов. Никаких серьезных жалоб от предпринимательского сообщества Смольный не получает, хотя для этого работают три горячих линии, добавил он.

«Проверки будут продолжаться. Они ведутся крайне лояльно. В основном информирование идет. Мы проверили более 50 тысяч объектов. Всего составлено около 1200 протоколов. Это очень небольшое количество нарушений», — сообщил Ситов.

Напомним, общепиту в Петербурге запрещено работать с 23:00 до 06:00. С 25 декабря по 10 января Смольный требует от бизнеса закрываться в 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения вовсе не имеют права пускать посетителей. По словам Ситова, с течением времени позиция предпринимательского сообщества изменилась, и почти все начали соблюдать меры безопасности. Остальных же он не принимает во внимание как недобросовестных.

«Тяжело называть их предпринимателями, давайте будем откровенны, это нарушители законов РФ, в том числе уголовного права», — сказал Ситов.

Напомним, после ночного рейда ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило два уголовных дела.

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