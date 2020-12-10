Тюмень, , 14:48 — REGNUM Тюменская область технически полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявила 10 декабря заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

В области создано семь прививочных пунктов: четыре — в Тюмени, и по одному — в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске. Созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины.

Также в регион поступило 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для проведения третьего этапа исследования препарата. Более 250 добровольцев уже получили первую дозу вакцины и находятся под наблюдением врачей.