Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которую мать одного из воспитанников детского сада, где она работает, обвинила в домогательстве к ее ребенку. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Напомним, проверка по факту домогательства к воспитанникам одной из групп в детском саду №19 началась после коллективного обращения родителей нескольких детей. По их словам, дети подверглись насилию со стороны одной из воспитательниц, якобы она без причины трогала детей за интимные места.

Однако другая часть родителей и руководство детского сада в это обвинение не верят. По их словам, зачинщицей коллективного обращения стала одна из матерей, которая длительное время конфликтует с руководством дошкольного учреждения.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга, по предварительной информации, следствие выбрало из всех возможных квалификацию по статье 117 УК РФ — «Истязание».

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