Москва, , 14:48 — REGNUM Усовершенствование системы налогообложения позволит регистрировать в качестве самозанятых мелким предпринимателям. Об этом 10 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Эксперт прокомментировал предложение Счетной палаты РФ модернизировать систему налогообложения такой категории трудящихся граждан как самозанятые работники.

«В чем заключается суть изменений? Счетная палата, учитывая инфляцию в стране и стремясь к выводу из тени как можно большего количества предпринимателей, предлагает индексировать планку доходов самозанятых. Фактически это означает, что с учетом инфляции максимальный доход самозанятых может быть поднят выше. Это позволит многим самозанятым работникам легализовать свои доходы. Какими будут последствия такого решения? Если идея Счетной палаты РФ получит поддержку правительства, то можно ждать двух главных последствий. Во-первых, самозанятые, по крайней мере, значительная их часть, будут указывать свои доходы, не опасаясь вывода из этой категории в случае их превышения указанного в законе порога (сейчас он составляет около 200 тысяч рублей в месяц). Во-вторых, в качестве самозанятых смогут зарегистрироваться мелкие предприниматели, которые не хотели оформлять статус индивидуальных предпринимателей из-за бюрократических препятствий и высоких налогов и сборов, но в то же время не могли зарегистрироваться в качестве самозанятых из-за высокого дохода, выше, чем полагается иметь самозанятому работнику», — сказал адвокат.

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