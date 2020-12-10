Омск, , 14:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 242 носителя коронавируса, за весь период — 25 001. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в областном минздраве.

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Количество выздоровевших увеличилось на 154 человека. Всего выздоровели 16 263 человека.

В Омской области скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Общее количество жертв COVID-19 в регионе — 713 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 декабря в Омской области были выявлены 243 носителя коронавируса, выздоровели 146 человек, скончались — восемь.

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