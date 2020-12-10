Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Петербурге не наблюдают улучшений положения по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила глава пресс-службы губернатора Северной столицы Инна Карпушина, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«К сожалению, эпидемическая ситуация пока не улучшается. На сегодняшний день у нас 3 774 заболевших, в стационары поступило 850 человек. На амбулаторном лечении находятся 57 099 человек», — сказала она.

Еще 1 декабря вице-губернатор Олег Эргашев сообщал, что дома от COVID-19 лечатся около 50 тыс. человек.

Инна Карпушина добавила, что 10 декабря в Смольном состоялось совещание, где рассматривали эффект от введенных ограничительных мер, а также вопрос о том, чтобы комитеты, районные администрации и подведомственные учреждения правительства Петербурга перевели сотрудников на удаленный режим работы.

Напомним, по итогам 9 декабря в Петербурге обновлен суточный максимум по новым случаям инфекции.

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