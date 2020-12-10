Тамбов, , 14:36 — REGNUM В Тамбовской области произошёл сбой в работе горячих линий по вопросам коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Телефонные звонки на горячей линии в две смены в часы работы поликлиник принимают 366 операторов. В нерабочее время звонки пациентов переадресуются на региональную круглосуточную горячую линию управления здравоохранения.

Из-за технического сбоя в течение нескольких дней по вечерам звонки попадали в одну из городских поликлиник и на них отвечал сотрудник, не имеющий отношения к горячей линии.

ПАО «Ростелеком» проводит работу по отладке переадресации звонков на горячие линии. Они принимают вопросы о записи на прием к врачу и вызовах врача на дом, оказании экстренной медицинской помощи, помощи волонтеров и консультации по вопросам, связанным с коронавирусом.

Областная горячая линия по коронавирусу по единому короткому номеру «122» работает в Тамбовской области с 28 ноября.

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