Степанакерт, , 14:45 — REGNUM После вступления в силу режима прекращения огня в столицу Нагорно-Карабахской Республики (НКР) вернулись около 17−18 тыс. человек, которые покинули город во время недавних военных действий. Об этом 10 декабря сообщил мэр города Давид Саркисян.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха – все новости»

«Порядка 17−18 тысяч уже вернулись и расселились», — приводит его слова РИА Новости.

Также он рассказал, что часть из вернувшихся людей приходят в мэрию Степанакерта с просьбой помочь им в восстановлении жилищ.

«Я сказал, что мы поможем. Все, что возможно сделать для нашего народа, мы делаем», — подчеркнул Саркисян.

Кроме того, он уточнил, что в общей сложности в Степанакерте, население которого до начала военных действий составляло немногим более 50 тыс. человек, ожидают возвращения около 25 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа военные медики из России помогли в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН) более чем 40 жителям Степанакерта.