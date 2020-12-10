Архангельск, , 14:34 — REGNUM Архангельск начали украшать к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, на главной площади Архангельска идет установка 17-метровой ели.

Архангельск готовится к встрече Нового года Arhcity.ru

Новогодняя ель станет центром большой композиции — сверкающего шатра из 200 гирлянд длинной по 15 метров.

Архангельск готовится к встрече Нового года Arhcity.ru

Всего на украшение будет использовано около 800 метров гирлянд и 2700 золотых и серебряных шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области попали под запрет банкеты, корпоративы и фейерверки.