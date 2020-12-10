Москва, , 14:33 — REGNUM Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову в столице открыли мемориальную доску, передаёт 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Памятная доска появилась на фасаде дома 48 на улице 3-я Тверская-Ямская. В этом доме Лужков жил с 2000 по 2019 годы. Торжественную церемонию посетила вдова бывшего мэра Елена Батурина. С речью выступил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он рассказал, что Лужков возглавил город в тяжелейшее время, и назвал бывшего градоначальника ярким политиком.

На мемориальной доске изображён портрет Лужкова, карта Москвы и пчела.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год.