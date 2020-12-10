Черкесск, , 14:33 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии установили административную ответственность за продажу несовершеннолетним товаров с сжиженным углеводородным газом, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки. Нарушителям грозит штраф до 50 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе парламента по итогам очередной сессии.

В начале ноября в Карачаево-Черкесии вступил в силу закон о запрете на территории республики розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Закон принят для предотвращения возможного распространения такого явления, как сниффинг, при котором состояние токсического опьянения достигается вдыханием бытового газа.

В этой связи внесены изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Теперь за нарушение запрета на продажу зажигалок штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10−20 тыс. рублей, а для юридических лиц — 30−50 тыс. рублей.