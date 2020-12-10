Элиста, , 14:26 — REGNUM Жители Республики Калмыкия сегодня, 10 декабря, отмечают национальный праздник Зул, символизирующий встречу Нового года и начало зимы.

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"Мы бережно храним традиции наших предков, связанные с этим праздником, и передаём молодому поколению все те ценности, что служат духовным ориентиром нашего народа. Пусть этот священный праздник принесёт вам удачу и счастье. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, осуществления всех задуманных на будущий год планов», — поздравил земляков глава республики Бату Хасиков.

Сегодняшний день, объявленный в степной республике выходным, начался с праздничного молебна и ритуала «Тысяча подношений ламе Цонкапе» в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Также состоится обход хурула и возжигание лампадок. Все мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проходят в режиме онлайн.

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