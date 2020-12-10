Липецк, , 14:25 — REGNUM Липецкая область ожидает получения 940 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцина от коронавируса Gov39.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

В первую очередь прививать будут медицинских работников и педагогов. Уже подготовлены списки медиков, подлежащих вакцинации. Списки педагогов пока только формируются.

Проводить вакцинацию будут в четырёх взрослых поликлиниках в Липецке, ещё две точки будут расположены в городе Ельце и по одной — в Тербунском, Лебедянском, Усманском и Грязинском районах.

Планируется, что в 2021 году вакцинация будет проводиться во всех поликлиниках региона и охватит 29 точек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области выявлены ещё 148 носителей коронавируса