Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Петербургские власти рассматривают вопрос о дополнительной поддержке бизнеса, который будет закрыт в новогодние праздники, передает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина, глава города Александр Беглов накануне поручил экономическому блоку Смольного проработать дополнительные меры поддержки в адрес ресторанного и малого бизнеса в целом.

Напомним, Смольный требует, чтобы рестораны и кафе закрылись с 30 декабря по 3 января. В иные дни с 25 декабря по 10 января они должны будут заканчивать работу уже в 19:00. Музеи, театры и другие развлекательные учреждения также будут закрыты с 30 декабря по 10 января.

По словам председателя петербургского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилла Соловейчика, новые меры разрабатывают совместно с предпринимательским сообществом, но «всем дать денег невозможно».

«Мы понимаем, что обороты бизнеса несопоставимы с бюджетом Санкт-Петербурга. Бюджет очень сильно пострадал в расходной части, потому что пришлось очень много инвестировать в разворачивание коек, в части сбора налога мы идем даже с некоторым превышением относительно 11 месяцев прошлого года. <…> На 1% мы собираем НДФЛ больше, чем в прошлом году. <…> Бюджет — это не бездонная бочка. Конечно, бизнес пополняет его достаточно эффективно, но очень большие расходы, чтобы обеспечить систему здравоохранения», — утверждает чиновник.

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Два пакета мер поддержки обошлись бюджету в 18 млрд рублей, третий накануне поддержали в ЗакСе. Эти меры, согласно данным Смольного, в целом позволили снизить налоговую нагрузку на бизнес на 30%, дали возможность сохранить более 11 тысяч рабочих мест. С апреля по сентябрь количество занятых в среднем и малом бизнесе увеличилось на 3,6%.

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Ранее около ста рестораторов объявили, что не станут соблюдать требования Смольного в новогодние каникулы, иначе разорятся. Была создана «Карта сопротивления», куда вносят заведения общепита, намеренные работать все праздники в привычном режиме.

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