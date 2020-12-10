Москва, , 14:29 — REGNUM Россия готова передать Турции необходимое количество доз противокоронавирусной вакцины «Спутник V», предназначенных для тестирования и экспертиз. Об этом глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил 10 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

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В НИЦ, отметил он, готовы принять зарубежных коллег в рамках договорённостей о предоставлении Турции отечественной вакцины против коронавируса. Договорённости определены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Минздравом РФ.

«Мы готовы принять турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов, в первую очередь для проведения различных токсикологических экспертиз», — сказал Гинцбург.

Также препарат передадут Турции для запуска третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о начале токсикологических испытаний российской вакцины от коронавируса.

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