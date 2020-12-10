Новотроицк, Оренбургская область, , 14:21 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области администрация заявила, что выкупила здание бывшего киноцентра «Экран» у собственника за 9 млн рублей, из которых 2 млн вернутся в муниципальный бюджет в виде неуплаченных бывшим владельцем налогов.

«Заканчивается 15-летняя эпопея о разрушенном кинотеатре «Экран» — наконец-то все юридические вопросы по зданию и земельному участку решены. На сегодняшний момент получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости о том, что здание и участок под ним принадлежат администрации муниципального образования», — сказал глава города Новотроицк Дмитрий Буфетов.

В настоящее время рассматривается два варианта судьбы бывшего кинотеатра. Восстановление аварийного здания оценивается в 200 млн рублей. Между тем в городе есть уже современный кинотеатр. Согласно второму сценарию, который видится более целесообразным, предложено снести здание. На освободившейся территории может появиться общественное пространство — продолжение сквера «Вечно живым», где обустроят фонтан, зону отдыха, прогулочную зону и проведут работы по озеленению.

По данным информресурсов, кинотеатр «Экран» был открыт в 1972 году и принадлежал «Облкиновидео». Впоследствии был продан дочерней структуре ОАО «Уральская Сталь» — ООО «Уралфильм», а затем жителю Екатеринбурга. С течением времени трехэтажное здание кинотеатра площадью около 2 тыс. квадратных метров пришло в негодность и стало прибежищем для бомжей.

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