Тюмень, , 14:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 161 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 декабря коронавирусом заразились 19 890 человек. Выздоровели 18 209 человек, 154 пациента с COVID-19 скончались.