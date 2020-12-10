Москва, , 14:19 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 4355 автомобилей. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали 4355 машин Mercedes-Benz E-класса и CLS (тип 213, 238, 257), проданных в период с 2016 по 2020 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине могут возникать токопроводящие соединения», — говорится в сообщении.

Автопроизводитель обязуется выполнить доработку токопроводящей шины, а также проложить отдельный электропровод, на отозванных машинах.

Ранее немецкая компания Audi объявила в России отзывную кампанию 874 автомобилей из-за выявленной неисправности.

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