Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM Нейрохирургическое отделение больницы № 40 в Екатеринбурге в ближайшее время вернётся к оказанию плановой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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Корпус нейрохирургического отделения готовят к плановой работе. Сперва нужно дождаться выписки всех оставшихся пациентов с COVID-19 и пневмонией, а потом провести дезинфекцию больницы.

ГКБ № 40 стала главным «коронавирусным» медучреждением Свердловской области с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе снизилось число тяжелобольных с COVID-19.

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