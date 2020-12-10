Москва, , 14:14 — REGNUM Администрация детского хосписа «Дом с маяком» получила штраф в размере 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркотических средств, сообщили в пресс-службе Зюзинского районного суда.

В суде пояснили, что наказание в рамках ч.1, ст. 6.16 КоАП РФ («Нарушение правил оборота наркотических средств») не предусматривает конфискации наркотических средств. Размер штрафа по это статье может достигать 400 тыс. рублей. Защита хосписа просила суд ограничиться предупреждением.

Напомним, 28 ноября директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава пояснила, что претензии надзорных ведомств связан с ненадлежащим состоянием журналов учёта.

В частности, на момент проверки журналы не были пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствовала печать организации.

Читайте также: Фонд «Дом с маяком» проводит онлайн-встречи с режиссерами и актерами