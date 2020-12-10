Киев, , 14:12 — REGNUM Украинские СМИ 10 декабря сообщают о курьезном случае в Ровенской области страны, где в райцентре Дубно главную новогоднюю елку взяли с местного кладбища.

ТСН отмечает, что большинство местных жителей таким решением властей «обескуражены», а вот мэр города не видит в ситуации ничего особенного. По его мнению, срубив елку на кладбище, власти и деньги из бюджета сэкономили, порядка 15 тыс. гривен; и памятники обезопасили от возможного падения дерева. Мэр подчеркнул, что дерево во избежание неприятных ситуаций уже освятил священник.

«И что, что ее взяли на кладбище? Какая разница? Мы все вышли из земли и в землю уйдем», — такое высказывание городского главы приводит издание «Сегодня».

ИА REGNUM напоминает, что главную елку Украины на Софийской площади уже украсили и подготовили к официальному открытию, намеченному на 19 декабря. Согласно открытой информации, елка в центре Киева стоит почти 3 млн гривен, без украшений и монтажа. Часть суммы, как заявлено, оплатят спонсоры и меценаты.