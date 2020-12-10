Воронеж, , 14:12 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 10 декабря зарегистрирован 761 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки были подтверждены 16 смертей пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 36 тыс. 377 человек.

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