Москва, , 14:11 — REGNUM Правительство России подготовило законодательные поправки, которые позволят получить ряд услуг в негосударственных организациях. Об этом 10 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

В число таких услуг войдут оформление пенсии, предоставление информации о начисленных налогах и льготах и ряд других. Для этого негосударственная организация, в качестве которой может выступать и уполномоченный банк, должна иметь соответствующие технические возможности.

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Мишустин отметил, что гражданин может выбрать для получения всего комплекта документов ближайшую организацию, что сэкономит время.

«Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать полученную ими информацию только для предоставления конкретной услуги по запросам граждан и только с их согласия», — отметил глава правительства.