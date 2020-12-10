Воронеж, , 14:09 — REGNUM В Воронежской области 10 декабря подтвержден 381 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 38 тыс. 92 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 36 тыс. 377 пациентов, в том числе 571 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 761 человек. 16 новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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