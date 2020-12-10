Афины , , 14:17 — REGNUM Крупные средства массовой информации (СМИ) в Греции не транслируют новости с 18:00 9 декабря до 18:00 10 декабря, сообщает AMNA на своем сайте.

Журналисты принимают участие в новой 24-часовой забастовке. В акции участвуют сотрудники телекомпаний Греции и их сайтов, а также крупнейшего информационного агентства страны AMNA. Исключение делается для официальной информации минздрава о COVID-19.

Причина акции — новая инициатива правительства в сфере трудовых отношений. Забастовщики, как пишет Typos Thes, выражают свой «категорический протест против попытки роспуска трудовых отношений через вводимую модель «гибкости», которая угрожает сломать узкую основу трудовых отношений и прав, что может привести к сокращению рабочих мест и массовым увольнениям».

Активисты требуют немедленной отмены «всех антирабочих положений законопроекта, которые подрывают бесплатные коллективные переговоры и страховые фонды, а также право общества на надежную и достоверную информацию», и диалога между правительством и всеми заинтересованными сторонами по подготовке законопроекта, который будет регулировать деятельность всех всегреческих и региональных телевизионных станций.