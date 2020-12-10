Токио, , 14:00 — REGNUM Компания Funimation, принадлежащая Sony Pictures Entertainment и Aniplex Inc., приобрела популярный стриминговый сервис Crunchyroll. Об этом сообщалось 9 декабря на официальном сайте Sony Pictures Entertainment.

AT&T продала Crunchyroll за $1,175 млрд. В отчёте сообщается, что в данный момент сервис обслуживает более 90 млн зарегистрированных пользователей в более чем 200 странах.

Напомним, Crunchyroll — это сервис потокового вещания, основным контентом которого являются аниме, манга, а также японские видеоигры и музыка. Он был запущен в 2006 году.

Читайте развитие сюжета: Honda начнёт продавать мотоциклы в стиле аниме-сериала Gundam