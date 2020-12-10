Москва, , 13:56 — REGNUM Ситуация с ценами на продовольствие является недопустимой, заявил 10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, ответственные за мониторинг и своевременное принятие мер недооценили риски и пустили ситуацию на самотёк.

Мишустин назвал ситуацию с ценами на продукты питания крайне чувствительной для населения. Он отметил, что она произошла в условиях снижения доходов.

«Тем более мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет, их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей», — сказал глава правительства.

Премьер-министр заявил о необходимости исправить ситуацию, оценив произошедшее как сбой.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря министр сельского хозяйства РФ должен провести совещание с производителями продукции. Также в 17:00 состоится дополнительное отдельное совещание по данному вопросу.