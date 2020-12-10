Бухарест, , 13:55 — REGNUM Обвиняемые по делу об экономических преступлениях (отмывании денег и уклонении от уплаты налогов), возбужденному в отношении двух дочерних компаний «Лукойла», а также руководителей нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil Ploie ti в Плоешти в Румынии, были оправданы. Такое решение вынес суд первой инстанции в румынском уезде Прахова. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

Читайте также: Дело «ЛУКойла» в Румынии: новые обвинения и ущерб в €2 млрд

При этом отмечается, что решение суда не является окончательным. Решение суда Прахова Оно может быть обжаловано в течение десяти дней.

Напомним, ранее оправдательный приговор по этому делу был вынесен в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы у дочернего предприятия «ЛУКойла» в Румынии и принадлежащего ему нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Плоешти начались в октябре 2014 года. Тогда румынские власти провели масштабные обыски на его объектах, а судебные инстанции наложили секвестр на имущество компании, полностью заблокировав её работу.

В августе 2015 года прокуратура Румынии предъявила обвинения Lukoil Europe в отмывании денег. Румынские правоохранители оценивают ущерб от мошенничества в €1,77 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дочке» «Лукойла» в Румынии предъявлено обвинения в мошенничестве