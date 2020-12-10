Москва, , 13:55 — REGNUM Тема, которой будет посвящён в России наступающий 2021 год, будет объявлена позднее. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 10 декабря журналистам.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля заверил, что тему следующего года объявят, но это «ещё формально не выполнено». Тему объявят после завершения всех согласований.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы, 2019-й — Годом театра, а 2018-й — Годом добровольца и волонтера.