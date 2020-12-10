Сеул, , 13:52 — REGNUM На тестовых серверах «королевской битвы» PUBG уже стартовал десятый сезон. Об этом сообщалось 9 декабря на официальном сайте игры.

В десятом сезоне геймеров ожидает новая карта под названием Хейвен, вмещающая до 32 двух игроков одновременно. Помимо этого, разработчики рассказали о вражеской фракции «Столп», которая будет всячески мешать пользователям.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это популярная многопользовательская экшен-игра в поджанре «королевская битва». Её релиз состоялся в 2017 году.

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