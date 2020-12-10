Саратов, , 14:03 — REGNUM В школах Саратовской области предстоящие зимние каникулы пройдут в плановом режиме. Об этом 10 декабря заявила замминистра образования Ирина Чинаева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Школьники на каникулы традиционно отправятся с 28 декабря, а завершатся они 9 января 2021 года. По словам Чинаевой, остановить образовательный процесс мы не можем. В начале учебного года мы понимали, что придется работать по гибкому графику, отслеживать каждый класс и в случае необходимости переходить на дистанционный формат обучения. На удаленное образование родители самостоятельно вправе перевести ребенка в любой момент. Для этого следует обратиться в администрацию школы с заявлением для составления индивидуального плана обучения. Замминистра заверила, что в регионе делается все для сохранения здоровья детей с учетом мнения их родителей.

ИА REGNUM напоминает, с 9 декабря учащиеся 6−11 классов в Саратовской области приступили к занятиям в традиционном формате. Дистанционный режим обучения продолжался с 9 ноября по 8 декабря.

Читайте также: В Саратовской области школьники и студенты возвращаются к очному обучению

Читайте также: Саратовских медиков дополнительно поддержат в новогодние праздники