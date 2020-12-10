Париж, , 13:45 — REGNUM Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) — орган, занимающийся надзором в области защиты неприкосновенности частных данных граждан страны, — выписал американским корпорациям Google и Amazon за нарушение французских правил в области распространения cookie-файлов, сообщает 10 декабря Reuters.

Американские корпорации, по мнению надзорного органа, также не предоставили пользователям интернета четкую информацию о том, как они намеревались использовать такие онлайн-трекеры и как посетители их французских веб-сайтов могут отказаться от использования файлов cookie.

Размер штрафа поисковику составил €100 млн, из которых €60 млн должен будет выплатить американский офис Google, остальное — Google Ireland Limited, — тогда как гигант электронной торговли через свое люксембургское представительство должен будет выплатить французским властям €35 млн. В ведомстве подчеркнули, что у компаний было три месяца на смену информационных баннеров. Если они этого не сделают, им будет грозить дополнительный штраф в размере €100 тыс. в день, пока они не выполнят требования органа.

При этом, как отметил представитель CNIL, нынешняя сумма штрафа, которую должна выплатить корпорация Google, стала самой крупной: в прошлый раз рекордной стала сумма в €50 млн.